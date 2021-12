Paura per Omicron. La Campania dice no alle feste in locali al chiuso

Nuova stretta in Campania: vietate feste ed eventi in sale da ballo, discoteche e locali al chiuso. È quanto prevede un’ordinanza, che sarà pubblicata in giornata, del presidente della regione Vincenzo De Luca. Rimarrà consentito svolgere eventi con posti a sedere preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina.



«In relazione alla crescita abnorme di contagi registrati nelle ultime tre settimane e segnalata dalle autorità sanitarie, con particolare incremento relativo alle fasce di età giovanili, si sono rese indispensabili misure di contenimento e di divieto di feste al chiuso, che continuano irresponsabilmente, con particolare riferimento a feste scolastiche, feste di laurea, di compleanno e simili», ha dichiarato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca.

In Campania vietate feste in locali al chiuso



Aumenta in fatti la paura per Omicron con l’allarme anche dell’Oms: sono già 89 i Paesi in cui è stata rintracciata la variante Omicron, avverte l’Oms.

L’Organizzazione mondiale della sanità spiega che si sta diffondendo rapidamente anche in Paesi in cui i tassi di vaccinazione sono elevati: non è chiaro se ciò sia dovuto alla capacità del virus di eludere il vaccino, alla sua maggiore trasmissibilità o a una combinazione di entrambi i fattori. In Italia, in particolare, i casi sono passati da 55 a 84 in 24 ore, e ce ne sono altri dieci «sospetti» in Toscana.

© Riproduzione riservata