Draghi:«In cabina di regia, eventuali provvedimenti per Natale»

<span style="font-weight: bold;">«Ringrazio Scholz per gli elogi» sulla nostra campagna di vaccinazione «ma ancora c’è da lavorare e essere attenti: in Cabina di regia questa settimana passeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di Natale. Non c’è ancora nulla di deciso. Aspettiamo fino a mercoledì o giovedì dati di sequenziamento per vedere» come avanza la variante Omicron. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha definito la politica dell’Italia sui vaccini «un esempio luminoso». Ancora c’è da lavorare», ha aggiunto Draghi e si deve «procedere con la massima velocità alla terza somministrazione».

© Riproduzione riservata