Bergamo annulla il Capodanno in piazza e obbliga alla mascherina all'aperto

La Bergamo falcidiata dal Covid aveva fatto discutere per la festa di Capodanno organizzata e non annullata, nonostante molte città avessero annunciato il forfait nelle rispettive piazze. Ma il sindaco, Giorgio Gori, ha fatto retromarcia e ha cancellato l'evento.

Non solo niente festa in piazzale Alpini, ma anche obbligo di mascherina all'aperto da venerdì mattina 31 dicembre in tutta la città fino al 9 di gennaio, dalle 10 alle 22. Il 31 dicembre la mascherina all’aperto sarà obbligatoria fino alle 2 del mattino. Il sindaco, convocando una conferenza stampa d’urgenza, ha comunicato che in accordo con gli organizzatori dello spettacolo di piazzale Alpini la serata è stata annullata «in via precauzionale considerando l’aumento dei contagi», pur inferiori rispetto ad altre città della Lombardia.

Per le mascherine, ha spiegato il sindaco, si tratta di una ulteriore precauzione, anticipando quello che probabilmente emergerà dal Governo. Dal primo cittadino anche un appello: quello di evitare assembramenti nelle strade e in piazza, considerando la situazione contagi, soprattutto in questi giorni di festa.

