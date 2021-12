Fondazione Gimbe: in una settimana contagi in crescita del +42,3%

In attesa della decisione del Consiglio dei ministri di oggi sulle nuove restrizioni anti-Covid, arrivano i dati della fondazione Gimbe relativi all'avanzamento della pandemia nel nostro Paese: negli ultimi sette giorni il numero di nuovi casi si è impennato crescendo del +42,3%, mentre i decessi solo saliti del +33%. A crescere sono anche i posti letto in ospedale occupati da pazienti Covid con un +17% in area medica e un +17,3% in terapia intensiva.

Si tratta, spiega il presidente Gimbe Nino Cartabellotta, «di un'impennata favorita anche dalla rapida diffusione della variante Omicron (che secondo l'analisi flash dell'Istituto superiore di sanità è al 28,2% dei nuovi contagi in Italia, ndr), ampiamente sottostimata da un sequenziamento insufficiente». Nel dettaglio, dal 15 al 21 dicembre i nuovi casi sono stati 177.257 rispetto a 124.568 rispetto alla settimana precedente e i decessi 882 rispetto a 663. Gli attualmente di positivi sono stati 384.144 rispetto a 297.394 (+29,2%) della settimana precedente. «Da oltre due mesi - aggiunge Cartabellotta - si assiste ad un aumento dei nuovi casi, che nelle ultime due settimane ha subìto una forte accelerazione. La media mobile a 7 giorni dei nuovi casi è passata da 15.521 dell'8 dicembre a 25.322 il 21 dicembre (+63,2%)».

A livello territoriale, la Provincia autonoma di Trento supera la soglia del 15% di ricoveri Covid in area medica (19,1%) e del 20% in area critica (27,8%); le soglie del 15% per l'area medica e del 10% per l'area critica risultano entrambe superate anche in Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano e Veneto. Tutte regioni che hanno cambiato colore o si avviano a farlo da qui al nuovo anno.

Nell'ultima settimana aumenta però il numero di somministrazioni di vaccino, sono state 3,7 milioni. In particolare si registra il +13,8% di nuovi vaccinati, che per circa il 40% dei casi riguardano la fascia 5-11 anni, fascia nella quale, al 21 dicembre, si erano raggiunte le 108.112 somministrazioni. Scendono invece i nuovi vaccinati over 12 anni.

E proprio sui bambini, va rilevata l'allerta lanciata dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: «Ogni 10mila bambini contagiati, 65 vanno in ospedale e purtroppo uno di loro muore», ha riferito a Radio Cusano Campus.

Nel frattempo, il record di green pass scaricati ieri, pari a 1.618.576, ha superato i due precedenti: il primo del 2 dicembre, quando ne sono stati scaricati 1.184.278, e quello del 3 dicembre quando sono stati emessi 1.191.447 di certificati verdi emessi.

