Record di contagi in Lombardia: 12.955 ore. Il 40% è Omicron

Sono 12.955 i nuovi positivi in Lombardia nelle ultime 24 ore: record assoluto in Regione dall’inizio della pandemia. In totale sono stati 205.847 i tamponi effettuati per un tasso di positività in crescita del +6,2%. È quanto emerge da un report reso noto dalla direzione Welfare della Regione, che sottolinea però che la Lombardia ha ancora dati da zona bianca.

L'incidenza dei casi di Coronovarus in Lombardia è pari a 513 ogni 100mila abitanti

I casi positivi degli ultimi sette giorni sono 51.456, con un incidenza di 513 per 100mila abitanti, ma i ricoverati nei reparti ordinari sono 1.408 (+56 rispetto a ieri), con una percentuale di occupazione di posti letto pari al 13,8%. Sono 162, invece (due in meno di ieri), i ricoverati in terapia intensiva, con un’occupazione dei posti letto del 10,6%.

Fra i casi positivi, colpisce la diffusione della variante Omicron: circa il 40% dei nuovi contagi (a fronte di una diffusione del 28,2% a livello nazionale come testimoniato dall'analisi dell'Istituto superiore di sanità). Al momento, però, i ricoverati con variante Omicron in Lombardia sono solo 6, nessuno dei quali in terapia intensiva. In generale, in tutte le province lombarde, tranne quella di Sondrio, la variante delta ha soppiantato l’alpha e rimane quella più diffusa.





© Riproduzione riservata