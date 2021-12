Sono mezzo milione gli italiani attualmente positivi al Covid. Le nuove norme anticontagio in Gazzetta Ufficiale

Sono 54.762 i casi di Covid individuati in Italia venerdì, nuovo record da inizio della pandemia. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 144. Sono invece 500.466 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 39.792 in più rispetto a giovedì. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.622.431 e i morti 136.530. I dimessi e i guariti sono invece 4.985.435. Sono infine 969.752 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia.

È stato intanto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e “ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19".

In base al decreto scatterà dal 10 gennaio l'obbligo del green pass rafforzato per accedere a musei e luoghi di cultura, palestre, piscine e sport di squadra, centri benessere, terme, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, ricreativi e sociali, sale gioco bingo, scommesse, casinò.

"Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza - si legge - l'accesso ai servizi e alle attività di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h) del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti" vaccinati o guariti

Inoltre la struttura commissariale dovrà fornire al personale scolastico e agli studenti, anche universitari, mascherine di tipo FFP2 e FFP3. La fornitura è esclusa, come già previsto, per gli studenti under 6 e soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

