L'appello dello chef ai no-vax: «Vaccinatevi, io ho perso tutta la mia famiglia»

Dalla Gran Bretagna arriva l’appello straziante a favore della vaccinazione del cuoco Francis Goncalves: «Il messaggio che vorrei diffondere: perché mai un governo vorrebbe farvi male con un vaccino? Quale sarebbe l’obiettivo?». Domande che lo chef rivolge, attraverso le pagine del Daily Mail, a tutti i no-vax. Compresa gran parte della sua famiglia, morta di Covid dopo aver rifiutato di fare il vaccino.

L'appello dello chef Francis Goncalves: «Vaccinatevi, io ho perso tutta la mia famiglia

Il fratello Shaul (40 anni) e i genitori Basil (73) e Charmagne (65) «sono rimasti intrappolati nella propaganda no-vax», ha spiegato Goncalves al giornale. I tre, originari come Goncalves del Sudafrica, si erano trasferiti in Portogallo alcuni anni fa dopo essere giunti nel Regno Unito nel 2015. Rigidamente no-vax, i tre componenti della famiglia di Francis sono deceduti nel giro di poco tempo, uno dopo l’altro senza che il cuoco riuscisse a dare loro l’addio che avrebbe voluto.

Una volta giunto nei pressi di Lisbona, dove la sua famiglia risiedeva, Goncalves ha solo potuto assistere la madre ormai in coma farmacologico: «Mi hanno permesso di farle visita, che di per sé non è un buon segno, a patto che mettessi gli indumenti protettivi». È morta pochi giorni dopo.

© Riproduzione riservata