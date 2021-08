Indice Rt in calo, altri parametri sotto controllo: Ferragosto in bianco

Nell'ultima settimana cala l’indice Rt in Italia: da 1,56 a 1,27. A riportarlo è la bozza del monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità (Iss).

Rt nazionale in calo in Italia: da 1,56 a 1,27 in una settimana

Secondo la rilevazione, aumenta l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti passata da 68 a 73. Ma nonostante ciò l'impatto sulle strutture ospedaliere è sotto controllo tanto che non preoccupano, per ora, i dati sui ricoveri in area medica e terapia intensiva in aumento ma comunqyue sotto la soglia di guardia.

In generale, 18 Regioni risultano classificate a rischio moderato. Le restanti 3 (Lazio e le Province autonome di Bolzano e Trento) sono a rischio basso. Rispetto al totale, sono 11 le Regioni che riportano allerte di resilienza. Ma questo non porta a nessun cambio di colore.

© Riproduzione riservata