In Europa rallentano le vaccinazioni. Entro l'anno possibili altri 236mila morti

Il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l'Europa, Hans Kluge, ha lanciato oggi l'allarme per un rallentamento del ritmo delle vaccinazioni anti-Covid nel continente. «Nelle ultime sei settimane - ha sottolineato Kluge nel corso di una conferenza stampa - le vaccinazioni sono diminuite del 14%, a causa di una mancanza di accesso ai vaccini in certi Paesi e la mancanza di un'accettazione della vaccinazione in altri».

Vaccinazioni in calo in Europa: -14% nelle ultime sei settimane





Sempre Kluge ha esortato le autorità competenti e le aziende ad aumentare la capacità di produzione e a condividere le dosi disponibili mettendo da parte eventuali tentazioni nazionaliste.



Anche perché secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità risulta "affidabile" una proiezione secondo cui da oggi al primo dicembre in Europa potrebbero contarsi altri 236mila morti a causa della pandemia da covid-19. Lo riferisce un direttore regionale dell'agenzia Onu.

