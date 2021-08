Vaccini, oltre 71 milioni di dosi somministrate

Sono 473mila in media le dosi di vaccino Covid somministrate al giorno nel corso dell'ultima settimana per un totale di 3.316.075 in più rispetto alla precedente. Dall'inizio della campagna sono oltre 71 milioni - 71.071.465 nel dettaglio - i vaccini inoculati, anche se i dati della Regione Lazio, colpita dall'attacco hacker, sono stati parzialmente rilevati e sono ancora in corso di acquisizione. Il quadro emerge dal report settimanale della struttura commissariale all'emergenza, guidata da Francesco Paolo Figliuolo.

L'hub di Torino

Sono 2.257.514 gli over 50 che non si sono ancora sottoposti alla prima dose del vaccino anti-Covid, pari al 23,39%. Tra gli over 60 quelli a cui non è ancora stata inoculato il vaccino sono 1.212.413, pari al 16,05%. Sono senza prima dose inoltre 657.727 over 70 pari al 10,93% e 298.591 over 80 pari al 6,56%.ScuolaSono 1.061.931 gli studenti nella fascia 16-19 anni che non hanno ancora fatto la prima dose di vaccino anti-covid, pari al 45,73%. Sono 1.772.480 i ragazzi nella fascia tra i 12 e i 15 anni, pari al 76,88%, che non sono stati ancora vaccinati nemmeno con una dose.Non ha ancora fatto la prima dose di vaccino anti-covid o dose unica il 14.87% del personale scolastico, pari a 217.870 persone. Quanto al personale sanitario la percentuale dei non vaccinati è dell'1,95%.

Fonte: AdnKronos

