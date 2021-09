Terza dose di vaccino: estesa a tutti i sanitari?

Cosa succederà con la terza dose di vaccino: in attesa del parere del Cts (che si è riunito alle 15), a cui seguiranno le linee guida del ministro della Salute Roberto Speranza, l’ipotesi è quella di estenderla a tutti gli operatori sanitari.



La base da cui si parte è il parere di Aifa che propone la terza dose per over 80, ospiti delle Rsa e operatori sanitari impegnati in servizi a più alto rischio di contagio, come reparti Covid e rianimazione, oppure che hanno loro stessi fattori di rischio per presenza di malattie croniche o altro. È probabile che il Cts allarghi a tutti operatori sanitari in presenza di disponibilità di dosi.

A ottobre è attesa la decisione dell’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) per la terza dose per tutti.

© Riproduzione riservata