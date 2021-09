Monitoraggio Iss: Rt nazionale in calo. La Sicilia resta in giallo

Nel periodo 11-24 agosto 2021 l'indice di trasmissibilità Rt medio è stato pari a 0,97, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente quanto il valore si attestava a 1,01. Questo quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto superiore si sanità (Iss) in merito alla pandemia Covid in Italia. A livello nazionale, l'incidenza dei casi è pari a 74 ogni 100mila abitanti, di poco sotto i 77 registrati nella settimana precedente.

Rt nazionale scende a 0,97

Atteso, come ogni venerdì, l'aggiornamento non ha portato ad alcun cambio di colore. Solo la Sicilia, quindi, continua a rimanere in zona gialla. Sono però 17 le Regioni e Province autonome che questa settimana risultano classificate a rischio moderato contro le 10 del periodo di rilevamento precedente. In particolare, sette Regioni segnalano allerte di resilienza.

Per quanto riguarda la Sicilia, zona gialla da lunedì scorso, ancora con gli indicatori decisionali sopra soglia: 22,5% in area medica di pazienti Covid (contro la soglia del 15%) e 13,9% in terapia intensiva (contro la soglia del 10%). Scende l'incidenza di casi per 100mila abitanti: 190,4 contro 200,7. Sardegna al limite del 15% per l'area medica e intensive sopra il limite con il 13,2%, valori in salita ma incidenza in discesa (117,4 contro 148,5). Calabria 16,8% in area medica e sotto limite per intensive (8,9%), in crescita.

