Nuovo picco de contai, ma (forse) la curva rallenta

Sono 196.224 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Martedì erano stati 220.532. Le vittime sono invece 313 mentre martedì erano state 294.

Si tratta del più alto numero di morti della quarta ondata, ma forse siano anche vicini al picco e la curva potrebbe rallentare. Sono 2.222.060 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 87.921 in più rispetto a martedì. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 7.971.068 e i morti 139.872. I dimessi e i guariti sono invece 5.609.136, con un incremento di 108.198 rispetto a ieri. Martedì nuovo record di somministrazioni per i vaccini anti-Covid: oltre 686 mila, con 77.500 prime dosi, di cui 48 mila bambini e 22.500 over 50.

Già in primavera, tra aprile-maggio 2022 ragionevolmente saremo fuori dalla pandemia. Potremo togliere le mascherine, visto che avremo il 95% di vaccinati.

