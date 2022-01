Lombardia resta in zona gialla, sollievo per bar e ristoranti

Sarà la Valle d’Aosta la prima e unica regione a colorarsi di arancione a partire da lunedì 17 gennaio, avendo superato le soglie previste dalla legge. Piemonte, Calabria e Liguria, che pure restano in bilico e anche la Lombardia tirano un sospiro di sollievo.

A “salvare” la Lombardia dalla zona gialla sono state le e terapie intensive sotto soglia resta gialla almeno per ancora una settimana. I pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari sono saliti al 33% ma si attestano al 16,8% quelli in terapia intensiva. Sotto osservazione resta la Liguria. La regione registra attualmente un tasso di ospedalizzazione nei reparti ordinari al 37,2%, con le terapie intensive però in calo al 17,7 per cento. Da monitorare anche Friuli Venezia Giulia e Marche.

