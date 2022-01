Covid, Sileri: Entro un paio di settimane le regole saranno alleggerite

Teniamo duro che «Le regole verranno alleggerite credo presto. Entro la fine del 2022 Omicron raggiungerà quasi tutta la popolazione», ha dirlo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, durante la trasmissione Domenica In, su Rai1, ha fatto il punto sulla situazione della pandemia in Italia. «Questa variante Omicron raggiungerà tutti — ha precisato —, non c’è scampo. Non c’è dubbio che entro la fine del 2022, salvo un’altra variante, quasi tutta la popolazione bene o male incontrerà questa variante».

Significa convivere con il virus? «Sicuramente sì, dovremo convivere con quella che sarà poi la sua variante dominante, non so se sarà la Omicron. Le regole verranno alleggerite. Quando? Credo molto presto, forse entro un paio di settimane, vediamo come andranno i contagi. Oggi con questa nuova variante si può distinguere con più facilità un positivo e un malato. Se sei vaccinato sei più protetto».

