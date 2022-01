La Commissione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nella seduta di oggi, ha definito i criteri di utilizzo del medicinale Paxlovid, l’antivirale orale dell’azienda Pfizer.

Il farmaco aveva già avuto nel dicembre 2021 il parere favorevole della Cts per la distribuzione in emergenza e sarà disponibile in Italia dalla prima settimana di febbraio 2022.

© Riproduzione riservata