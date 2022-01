Vaccino Covid in un cerotto? Al via la sperimentazione in Svizzera

Il vaccino contro il Covid in un cerotto? Sarà testato dal 10 gennaio all'Unisanté di Losanna in Svizzera su 26 volontari sani che saranno seguiti per sei mesi.

In Svizzera si sperimenta un vaccino sotto forma di cerotto



«L'obiettivo è sviluppare una risposta cellulare contro diverse proteine di SARS-CoV-2, al fine di fornire una protezione più duratura e più ampia contro le varianti», spiega al sito dell'agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS Alix Miauton, capo della clinica presso il Policlinico Tropical Medicine, Travel e vaccinazioni a Unisanté. «Questo è un vaccino complementare ad altri vaccini già esistenti, che sono efficaci. Non si intende sostituirli - sottolinea il medico coordinatore di questa sperimentazione clinica di fase 1 a cui è stata incaricata dalla società biotecnologica britannica Emergex Vaccines - L'obiettivo è determinare se il vaccino è sicuro» spiega.



Il vaccino, che non utilizza l'Rna messaggero, verrà somministrato ai volontari, utilizzando micro-aghi profondi meno di un millimetro, perché in questa fase non è ancora un cerotto.



I primi risultati saranno disponibili entro questa estate, probabilmente a giugno. Se gli studi clinici di fase 1, poi, la 2 e la 3 daranno risultati soddisfacenti, il vaccino sotto forma di cerotto sarà disponibile non prima del 2025.

