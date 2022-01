Salgono Rt, incidenza e occupazione dei posti letto

<span style="font-weight: normal; font-style: normal;">Salgono ancora l’indice di trasmissibilità Rt e l’incidenza dei casi Covid in Italia: l’incidenza riferita a ieri 6 gennaio è infatti pari a 1669 casi su 100mila abitanti e raddoppia rispetto al valore di 783 della scorsa settimana. L’Rt sale invece a 1,43 dal valore di 1,18 della settimana precedente.

In crescita anche il tasso di occupazione di posti letto in area medica, 21,6%, e in terapia intensiva, 15,4%. Emerge, secondo quanto si apprende, dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute all’esame delle cabina di regia.

