Scendono ricoveri e contagi: da lunedì quattro regioni in giallo

Il Governo ha annunciato tra i suoi prossimi provvedimenti il superamento della suddivisione delle regioni in colori in base ai livelli di contagio locali. Nel frattempo però lo schema rimane attivo e conferma la contrazione di contagi e ricoveri in Italia.

Da domani, lunedì 21 febbraio, infatti Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta lasciano la zona arancione e tornano in zona gialla, alla luce dei dati raccolti dalla "Cabina di Regia". In questo modo a restare in arancione c'è soltanto il Friuli Venezia Giulia.

A fine mese, si profila poi il rientro in zona bianca per Lombardia, Veneto e Campania.

