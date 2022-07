A Wuhan, in Cina, è tornato il lockdown. Le autorità cinesi hanno disposto il confinamento di Jiangxia, sobborgo della città, dove vive circa un milione di persone, in seguito al rilevamento di 4 casi asintomatici di coronavirus. Il lockdown durerà per tre giorni. Non accadeva dal 2020.

La quarantena si inserisce nell'ambito della politica «zero Covid», portata avanti dalla Cina utilizzando lockdown, restrizioni di movimento e test su larga scala.

