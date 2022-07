Covid, in Italia oltre 1 milione di contagi in 2 settimane

Contagi da coronavirus in Italia, a luglio, in due settimane, fra l’11 e il 24 sono stati segnalati 1.105.799 nuovi casi di Covid-19, di cui 738 deceduti. Il dato è contenuto nel Report settimanale esteso dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) sulla sorveglianza epidemiologica. In totale, nel nostro Paese, dall'inizio dell'epidemia fino al 27 luglio sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata 20 milioni 883.670 casi, di cui 168.075 deceduti.



Le persone che non sono vaccinate contro Covid-19 finiscono in terapia intensiva 4 volte più di chi ha fatto la dose booster, emerge dal Report che cita dati rilevati nel periodo 10 giugno-10 luglio.



E le persone non vaccinate contro Covid-19 muoiono circa 6 volte e mezzo di più rispetto ai vaccinati con dose booster, secondo dati registrati nel periodo 3 giugno - 3 luglio.

