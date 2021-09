Uffizi in autunno? Un museo da vivere

Mostre, dialoghi culturali, dirette social per raccontare i capolavori: ecco l’autunno delle Gallerie degli Uffizi. Dal 5 ottobre il via a una nuova stagione di esposizioni con Tiziano, Dante, la scultura romana, l’arte contemporanea e molto altro (non solo tra le mura del museo); dal 22 settembre tornano gli “Incontri” del mercoledì pomeriggio nell’auditorium Vasari; dal 27 settembre su Facebook “on air” le opere della collezione spiegate in tempo reale agli spettatori social.

L'autunno delle Gallerie degli Uffizi

Il direttore Eike Schmidt: «Il museo non è solo un contenitore di opere ma anche un centro di irradiamento di idee e un luogo di confronto».

