Pistì premia “La Voglia Matta di Vivere” di Ricky Tognazzi al SalinaDocFest

Ricky Tognazzi riceverà il premio Pistì durante una tappa del suo tour in giro per l’Italia per partecipare alle varie celebrazioni in memoria del padre.

Ricky Tognazzi (foto: Facebook salinadocfest)

Il 15 settembre, infatti, Ricky Tognazzi si troverà al SalinaDocFest, il Festival internazionale del documentario narrativo, che si svolge sull’isola di Salina, per la consegna del premio nato dal partenariato tra Pistì e il SalinaDocFest.



Ad essere premiato sarà il suo documentario “La Voglia Matta di Vivere”, realizzato in memoria del padre, che ripercorre le tappe più importanti del percorso di Ugo Tognazzi in occasione del centenario della sua nascita.

