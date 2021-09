La casa dei sogni? Imprescindibile la zona barbecue

Il Covid, come nessun’altra cosa al mondo prima, ha messo l’accento sul significato del “luogo-casa”. Secondo quanto emerge dal sondaggio di YouGov per ManoMano – l’e-commerce europeo del fai da te, giardinaggio e arredo casa, abitiamo in case che non ci soddisfano completamente e per migliorarle facciamo piccoli aggiustamenti più che radicali cambiamenti. Solo 1 italiano su 4 (26%) dichiara di vivere nella propria casa dei sogni. Ma quale sarebbe, appunto, la casa dei sogni? Dovrebbe avere terrazzo, barbecue, spa e sala cinema.

La casa dei sogni? Terrazzo, barbecue, spa e sala cinema

Un luogo che nella maggior parte dei casi prevede spazi da dedicare al divertimento, al relax, ma anche al lavoro. Una conseguenza del fatto che per 2 italiani su 3 il modo di vivere la propria casa è radicalmente cambiato in questo ultimo anno e mezzo. Nonostante ciò, il 58% degli intervistati non ha apportato cambiamenti sostanziali alla propria abitazione tra marzo 2020 e oggi.

La maggior parte delle persone che si sono dedicate a migliorare la propria casa ha scelto di cambiare alcuni pezzi di arredamento (44%) o a ri-arredarla spostando i mobili per ottenere una nuova disposizione (43%). L’aggiunta di nuove piante, che permette di creare un ambiente più naturale e pulito è un’altra delle attività preferite durante i rinnovi (40%). E oltre un terzo di essi (38%) ha dipinto le pareti, dando un nuovo tocco di colore e cambiando l’atmosfera degli ambienti.

Ma come vorremmo la casa dei sogni? 1 su 2 (49%), vorrebbe un terrazzo con la zona barbecue, il tavolo per mangiare insieme ai propri cari e delle sdraio per rilassarsi all’aperto. Anche un’ampia cabina armadio con gli opportuni spazi dedicati a vestiti, borse e scarpe è desiderata da quasi 1 persona su 2 (46%), soprattutto donne che raggiungono una percentuale del 58% rispetto al 32% degli uomini.

Molto spazio, concreto o ideale, è per la fruizione dell’intrattenimento. Se fino al 2020 si privilegiavano le uscite tra locali, bar e ristoranti adesso che la casa è diventata uno spazio multifunzione gli italiani sembrano orientati verso un intrattenimento fai da te. Tra le soluzioni dei sogni spiccano una sala cinema con maxischermo e comode poltrone (28%) oppure una sala giochi con tavolo da biliardo/da carte o per fare giochi di società (21%). O ancora la creazione di una stanza segreta, come quelle che siamo abituati a vedere nei film, nascosta dietro una libreria per avere del tempo per sé stessi e le proprie passioni (24%). Sono uomini e giovani (18-35 anni) a prediligere le stanze dedicate e progettate per svago e intrattenimento.

Gli italiani si dimostrano molto attenti alla cura del proprio corpo: per il 40% degli italiani, di cui il 45% sono donne e il 35% uomini, infatti, sarebbe un vero e proprio sogno ad occhi aperti poter dedicarsi a sessioni di relax nella spa con sauna, idromassaggio e bagno turco in casa proprio come al centro benessere.

Il tempo trascorso in casa e l’impossibilità di praticare attività sportiva all’aperto ha spinto i giovani tra i 18 e i 35 anni a desiderare dentro casa una palestra attrezzata con tapis roulant e tutto il necessario per allenarsi (33%) e tornare in forma dopo il lockdown.

Ma nella casa dei sogni non c’è solo divertimento e relax, infatti oltre 1 persona su 4 (27%) vorrebbe un ufficio/studio, chiaro segno di come la DAD e lo smart working abbiano influito sulla riorganizzazione degli spazi abitativi. Tutti questi desideri sono in parte il frutto di come la pandemia ha impattato sul modo di abitare la propria casa. In particolare, l’uso della cucina è aumentato per 1 persona su 3 (33%), soprattutto tra chi ha oltre 55 anni (42%). Così come è aumentato il tempo che si trascorre nelle zone all’aperto della propria casa: balcone, terrazzo o giardino che siano (29%).

© Riproduzione riservata