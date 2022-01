Regole anti Covid violate: albergo chiuso e titolari denunciati per epidemia colposa

Un blitz della Polizia di Stato ha permesso di scoprire una serie di violazioni alla normativa anti Covid e non solo all'interno di un albergo di Abano Terme (PD). Gli agenti, durante i controlli, sono stati accolti dal padre del titolare senza mascherina. L'uomo per questo motivo è stato multato, ma a seguito di ulteriori accertamenti sono emerse altre mancanze, tali da portare alla chiusura dell'hotel per cinque giorni.

In sei senza Green pass: in reception col Covid

La Polizia ha trovato il titolare dell'albergo di Abano Terme, suo padre e quattro clienti privi di Green pass. A tutti loro è stata comminata una sanzione. Il padre del titolare, che si trovava in recepetion, oltre a non avere gli opportuni Dpi è in seguito risultato positivo al Covid. Durante l'identificazione dei clienti è anche emerso che due dei ventuno presenti erano irregolari sul territorio italiano.

L'insieme delle cose ha portato alla chiusura della struttura per cinque giorni.

© Riproduzione riservata