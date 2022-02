Prenotano un hotel, ma è chiuso da due anni

Vacanza sfortunata per una famiglia siciliana in vacanza a Firenze. Per prenotare si sono appoggiati a una piattaforma online, ma l'albergo a quattro stelle in centro dove avevano scelto di di soggiornare era chiuso da due anni. Quando sono arrivati davanti al portone hanno infatti trovato tutto chiuso e hanno quindi deciso di rivalersi sulla piattaforma online dove avevano prenotato.

Un hotel chiuso

Purtroppo non sono state trovate soluzioni alternative tramite il sito web, quindi la famiglia ha dovuto pagare di tasca propria un altro albergo. Ha però deciso di chiedere i danni alla piattaforma. L'episodio è stato reso noto dall'Associazione diritti utenti e consumatori (Aduc). L'associazione ha invitato gli utenti a non fidarsi delle piattaforme e a mettersi sempre direttamente in contatto con gli alberghi.

© Riproduzione riservata