Lidia Bastianich racconta Piave Dop e vino Garda Doc agli americani

I giorni scorsi la nota chef, presentatrice e scrittrice Lidia Bastianich, italiana naturalizzata statunitense, ha visitato il Bellunese per le riprese della trasmissione “Lidia’s Kitchen” dedicate alla scoperta del formaggio Piave Dop.

“Lidia’s Kitchen” è una trasmissione per gli amanti del buon cibo che va regolarmente in onda da più di 20 anni sulla rete americana Pbs e conta un totale di 6 milioni di telespettatori complessivi settimanali.

Lidia Bastianich durante le riprese per la puntata dedicata a Piave Dop e vino Garda Doc

Le immagini del formaggio Piave Dop e del vino Garda Doc, partner nella campagna di promozione (che rientra nell'iniziativa di promozione triennale A perfect pairing dedicata al mercato Usa), sono state girate nei rispettivi territori dei due Consorzi di Tutela per far conoscere al pubblico americano le caratteristiche, l’origine, i segreti della produzione e le curiosità del formaggio delle Dolomiti e del vino del Garda.

Per il formaggio Piave Dop le riprese, realizzate in provincia di Belluno, hanno raccontato i pascoli montani, il fiume Piave e sottolineato lo stretto legame tra questo formaggio e il suo territorio d’origine. Una liaison che determina in modo indelebile le peculiarità del suo carattere, espressione della tradizione montana.

Si è proseguito con le riprese delle diverse fasi del processo produttivo: aggiunta dei fermenti lattici e del caglio al latte vaccino, cagliatura, porzionatura, pressatura, marchiatura tramite l’utilizzo di fascere dove al suo interno c’è a rilievo la scritta “Piave”, maturazione e salatura fino ai magazzini di stagionatura che ne rappresentano l’ultima fase di produzione.

I filmati realizzati saranno inserti in diversi 4 episodi della stagione Lidia’s Kitchen 2021-2022, tra novembre 2021 e febbraio 2022 con una diffusione anche nei canali social.

«Siamo molto onorati di aver ospitato Lidia Bastianich, chef italoamericana di fama internazionale - ha commentato Chiara Brandalise, direttrice del Consorzio per la Tutela del Formaggio Piave Dop - È stata una bellissima opportunità per raccontare al pubblico americano gli elementi che rendono unico il formaggio Piave e il suo stretto e indissolubile legame con il territorio di origine, la montagna bellunese».

© Riproduzione riservata