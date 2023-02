I Ferragnez avvistati da Cannavacciuolo: a Villa Crespi per fare pace?

Può una cena “salvare” una coppia? Sembra una domanda starna se non stessimo parlando dei Ferragnez, ossia Chiara Ferragni e Fedez. La coppia italiana più famosa del mondo stando a quanto racconta il mondo del gossip sarebbe in crisi dopo Sanremo, in cui tra polemiche varie e baci il repper avrebbe tolto la scena alla moglie. A confermare la “maretta” tra i due il silenzio social della coppia.

I Ferragnez avvistati a Villa Crespi



Ma, per un sospiro di sollievo dei fan, ora ci sarebbe uno spiraglio di pace: la coppia è stata, infatti, ripresa in un video di venerdì 17 febbraio all’arrivo a Villa Crespi, il noto ristorante tre stelle di Antonino Cannavacciuolo a Orta San giulio (No). Nel video si vedono Chiara e Fedez salutare lo chef Cannavacciuolo e una donna (che sembra Cinzia Primatesta, la moglie dello chef).



Chiara Ferragni è vestita esattamente come nelle stories pubblicate sul suo profilo Instagram proprio venerdì 17 febbraio. «Non è vero niente della loro crisi. Vorranno solo privacy o è tutto un montaggio» scrive l’utente che ha condiviso il video. Domande su cui da giorni si interrogano i follower ma non solo.

