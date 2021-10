Cantina Produttori Valdobbiadene e Val D’Oca a Vinitaly Special Edition

Riparte da Vinitaly Special Edition la campagna internazionale della Cantina Produttori di Valdobbiadene, tra i principali produttori di Prosecco Superiore DOCG, che con i suoi due brand - Cantina Produttori Valdobbiadene per la grande distribuzione e Val D’Oca per l’horeca – sarà a Verona dal 17 al 19 ottobre per partecipare all'edizione straordinaria della manifestazione professionale dedicata al mondo del vino e focalizzata in questa edizione speciale sui mercati esteri.



Dal cuore di Valdobbiadene, l’azienda esporta oggi il 37% dei suoi prodotti in 54 Paesi del mondo. «Ma puntiamo a crescere ulteriormente – commenta Alessandro Vella, da Novembre 2019 Direttore Generale della Cantina, una delle più grandi cooperative italiane del vino – E partecipiamo a questo appuntamento con una gran voglia di tornare a incontrare clienti, professionisti e potenziali partner. Avremo due spazi attigui, ognuno dedicato a ciascuno dei nostri brand, dove proporremo l’esperienza più autentica del Prosecco Superiore DOCG di alta qualità.»

Indipendentemente dal canale di distribuzione, l’impegno della Cantina è concentrato a portare al pubblico prodotti che rappresentano in modo più fedele l’essenza del territorio, quello della DOCG Valdobbiadene in particolare.

Alessandro Vella

“Prodotti che hanno molto da raccontare – spiega Vella - in termini di territorio. Puntiamo molto sulla gamma delle Rive, i vini che provengono dai cru considerati come l’eccellenza di Valdobbiadene. I nostri soci hanno vigneti in 9 delle 43 Rive riconosciute dal disciplinare. 5 di queste le mettiamo già in bottiglia, 3 le distribuiamo nell’horeca con il brand Val D’Oca e 2 nella grande distribuzione, dove di fatto siamo la principale Cantina a promuovere questa tipologia di Prosecco. Abbiamo iniziato a crederci e a produrla anche prima del riconoscimento ufficiale da parte del Consorzio e puntiamo a implementarne ulteriormente la gamma. E anche all’estero vogliamo fare cultura sull’eccellenza della denominazione.”

Dalla scorsa primavera, l’intera gamma delle Rive Val D’Oca, con il Cartizze e l’Uvaggio Storico, un blend di Glera con vitigni autoctoni che si stavano perdendo e che la Cantina tutela insieme ad alcuni dei suoi soci, sono in vendita nel nuovo Eataly store a Londra.

La gamma Rive Val D'Oca

© Riproduzione riservata