Welbilt ospita una virtual expo per lo sviluppo di nuovi modi di comunicare

Welbilt ospiterà Welbilt EMEA – Edition I, una Virtual Expo pionieristica per la regione EMEA, in quanto cerca di sviluppare nuovi modi per comunicare con i suoi partner di canale e l'industria nel suo insieme.



Welbilt EMEA – Edition I durerà 2 giorni (19/20 ottobre), sarà disponibile in 5 lingue (spagnolo, italiano, tedesco, russo e inglese) e consentirà ai visitatori di "camminare" come se fossero all'interno del mondo virtuale dei videogiochi. La sala espositiva virtuale presenterà 9 marchi, tra cui una serie di nuovi lanci, insieme a rendering 3D e panorami a 360 gradi di 5 cucine a tema (Back of House, Café/Bakery, C-store/Forecourts, QSR e Ghost Kitchens) per dare vita ai concetti.

Inoltre, l'expo includerà una Seminar Room con conferenze ed eventi interattivi, oltre a chat room per il lancio di prodotti e sessioni di domande e risposte dal vivo. Per registrarsi per partecipare all'evento aperto del 20 ottobre.

, Welbilt Marketing Manager West Europe & Africa, spiega i vantaggi dell'evento virtuale «Ci è voluta un'incredibile quantità di pianificazione, ma il programma, la grafica e l'interazione che abbiamo ottenuto con Welbilt EMEA – Edition I sono incredibili.. Abbiamo messo insieme dimostrazioni dal vivo e una serie di cucine a tema, quindi se le cucine fantasma sono la tua priorità o stai cercando di allestire il tuo bar, pub o hotel, allora abbiamo un'esperienza di cucina apposta per te. Con un evento virtuale a cui puoi partecipare dalla tua scrivania o laptop, non c'è bisogno di viaggiare o passare una giornata camminando per terra. Nel nostro mondo povero di tempo, l'expo virtuale è il modo perfetto per ottenere le informazioni necessarie in modo conciso ed economico. Non soloè il luogo ideale per scoprire tutte le ultime novità e i lanci di Welbilt, ma crediamo che sia l'inizio di un nuovo modo di fare affari. Dobbiamo pensare in modo diverso a come ci impegniamo con i clienti e cercare di interagire con loro in modi nuovi ed entusiasmanti». Welbilt EMEA – Edition I consentirà ai partecipanti di vivere uno spettacolo davvero interattivo e innovativo con dimostrazioni di prodotti, sessioni di domande e risposte dal vivo, seminari e cucine a tema.

© Riproduzione riservata