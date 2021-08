Macfrut torna in presenza. A Rimini attesi 800 espositori e 500 buyer

Macfrut si appresta ad aprire i battenti e accogliere oltre 500 buyer internazionali. La fiera dell'ortofrutta, dal 7 al 9 settembre nei padiglioni della Fiera di Rimini, punta a mettere in mostra uno dei settori chiave dell'agroalimentare italiano che, da solo, vale 1/5 del comparto per un valore complessivo di 15 miliardi di euro generato da 300mila aziende coinvolte.

Macfrut torna a Rimini dal 7 al 9 settembre

L'evento 2021 segna il ritorno della fiera in presenza dopo oltre un anno e mezzo di relazioni commerciali virtuali a causa della pandemia. Ad animare gli spazi espositivi, 800 fra roduttori di frutta e verdura, industrie dei macchinari, packaging e logistica. Contemporaneamente a Macfrut, Rimini ospiterà anche Fieravicola.

«Le relazioni commerciali sono in primis relazioni di persona - ha detto Renzo Piraccini, presidente di Macfrut, presentando l’edizione 2021 della fiera - e in questi mesi hanno subito parecchie restrizioni a causa della impossibilità di ritrovarsi in presenza in occasione di grandi eventi specializzati. I numeri dicono che gli operatori hanno tanta voglia e una forte necessità di rincontrarsi».

A Macfrut si parlerà anche delle calamità, dalle grandinate agli incendi, che sempre più spesso colpiscono il comparto, procurando danni ingenti e mettendo in ginocchio aziende e operatori. Uno speciale evento sarà poi organizzato insieme alla Fao per l'anno internazionale dell'ortofrutta, così come una serie di iniziative sono in programma dalla Regione Sardegna, partner della 38esima edizione.



Nutrita la presenza estera non solo come buyer, ma anche come espositori. Tra le new entry quest’anno ci sono Cuba, con 10 aziende partecipanti, lo stand di Panama, quello della Georgia (8 aziende), del Libano (10 aziende), dell’Indonesia (4 aziende) e del Vietnam (2 aziende). Confermato il Padiglione Africa con i nuovi arrivi da Nigeria e Costa d'Avorio.

E laddove non sarà possibile la presenza fisica, sopperisce la piattaforma di Macfrut Digital, che consente di ampliare le relazioni con i Paesi lontani, realizzare incontri B2B, seguire le registrazioni dei convegni e visitare gli stand virtuali delle aziende espositrici.

