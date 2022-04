  Mixology sbarca a Milano: in arrivo cocktail e distillati da tutto il mondo

Dall'8 al 10 maggio Milano ospita un evento dedicato alla Mixology e al mondo del bar. È la prima edizione di Mixology Experience, in programma presso Superstudio Maxi. Organizzata dal circuito Bartender.it, la fiera offrirà una vetrina per le più importanti novità e i segreti relativi ai prodotti e alle aziende di riferimento.

Diverse le aree tematiche per importatori, distributori e produttori, con vari percorsi tematici, dagli aperitivi (amari, bitter, vermouth, liquori, elisir e vini fortificati), ai distillati con focus su materie prime e territori per passare dal mondo del gin fino ai rum da meditazione o da miscelazione, per arrivare al grande distillato italiano, la grappa. Senza trascurare caffè, spirits e birra.

