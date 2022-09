"Eccellenza tricolore", Lesaffre e Richemont Club Italia insieme per la formazione

È tutto pronto per “Eccellenza tricolore”, la giornata di formazione promossa da Lesaffre Italia in collaborazione con Richemont Club Italia e dedicata a pane, viennoiserie e pezzo artistico, in programma il 27 settembre al Baking Center di Sissa Trecasali.

Ospiti d’eccezione dell’appuntamento con la formazione, rivolto ai professionisti del mondo della panificazione, i componenti del team italiano, protagonisti alla Coupe d’Europe de la Boulangerie Artisanale 2019: Nicholas Tecchiolli (categoria pane), Matteo Manuini (categoria viennoiserie) e Bruno Andreoletti (categoria pezzo artistico), che, accompagnati dal loro coach Fabrizio Zucchi, Segretario Richemont Club Italia, realizzeranno otto ricette inedite.Nicholas Tecchiolli, classe 1992, il più giovane della squadra e figlio d’arte, si dedicherà a quattro diverse creazioni nella categoria pane: “Fior d’albicocca”, “Farfalla del Trentino”, “Molino ai semi tostati” e “Panini farciti”.

da sinistra: Fabrizio Zucchi, Matteo Manuini, Bruno Andreoletti, Nicholas Tecchiolli

Protagonisti della dimostrazione di Matteo Manuini per la categoria viennoiserie saranno invece il “Bocciolo di ribes e caramello”, il “Fior di zafferano con fonduta di formaggio e bacon” e il “Molino al tiramisù”.

Infine Bruno Andreoletti interpreterà la categoria pezzo artistico con il suo “Mulino”.

Le otto ricette realizzate all’insegna dell’“Eccellenza tricolore” saranno raccolte in un inedito ricettario disponibile per tutti i partecipanti. Il video dell’evento sarà disponibile sul sito Lesaffre all’indirizzo https://lesaffre.it/eventi/#eventi.

La giornata di formazione è gratuita e in presenza.



Il programma

Quando: Martedì 27 settembre 2022 dalle 9.00 alle 16.30 con pranzo offerto da Lesaffre Italia alle 13.00

Dove: Baking Center Lesaffre Italia - Piazzale Zuccherificio San Quirico 2 Sissa Trecasali (Pr)

Modalità di partecipazione: gratuita, previa iscrizione entro il 23 settembre inviando mail a e.marconi@lesaffre.com

