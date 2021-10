Asti e Moscato d'Asti Docg rinnovano la presenza alla Milano Wine Week

Il Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg, dopo il successo dello scorso anno, torna a calcare il prestigioso palcoscenico della Milano Wine Week dal 2 al 10 ottobre.

L’Asti Spumante e il Moscato d’Asti Docg parteciperanno a degustazioni guidate, organizzate in streaming e in presenza da Palazzo Bovara per consentire alle aziende consorziate di dialogare in diretta con Stati Uniti, Canada, Asia (Tokyo e Shenzen), Inghilterra e Russia, mercati esteri strategici per le bollicine aromatiche piemontesi.



Incontri virtuali, ma anche presidio del tessuto metropolitano, grazie alla presenza del Consorzio nel Wine District dell’area Arco della Pace – Sempione con il coinvolgimento di enoteche e ristoranti* legati alla cultura enogastronomica e locali di tendenza per l’iconico aperitivo milanese.

Qui sarà possibile sperimentare i cocktail creati dal flair bartender e bar specialist Giorgio Facchinetti a base di Asti Spumante e Moscato d’Asti, mentre nei ristoranti sarà possibile assaporare le bollicine aromatiche piemontesi in purezza in accompagnamento a tutto il menù.

Giorgio Facchinetti

Nel weekend di chiusura della manifestazione -- l’Asti Spumante e il Moscato d’Asti Docg entreranno in uno dei luoghi culto della movida milanese, da sempre location privilegiata di esclusivi eventi internazionali, il, con le simpatiche Ape Car brandizzate dal Consorzio e con eventi live legati al mondo della mixologia.

Sabato 9 ottobre a partire dalle ore 20 Giorgio Facchinetti presenterà al grande pubblico, in anteprima assoluta, alcuni nuovi cocktail a base di Asti e Moscato d’Asti Docg, con la sua consueta verve e il suo stile inconfondibile.

Non mancherà Asti Signature, l’iconico cocktail con Asti Dolce Docg, pompelmo rosa, basilico e pepe di Sichuan, pronto a lanciare la sfida agli aperitivi tradizionali e a conquistare il cuore e il palato dei milanesi. Domenica 10, il testimone passa al giovane bartender Mattia Cavallo.



Inoltre, presso il Lounge Bar Deseo di Corso Sempione, nei giorni del 2 e 3 e del 8 e 9 ottobre, dalle 15:00 alle 19:00, si terranno delle degustazioni guidate da un esperto dell’Associazione Sommelier di Asti della durata di circa 15 minuti dedicate a piccoli gruppi di appassionati, per approfondimenti sul fantASTIco mondo dell’Asti Spumante e Moscato d’Asti Docg.

* Ama.mi, Cream Lounge, Cru Arco Wine Bar, Deseo Lounge Bar, Dumbo - Burger & Fish, Duomo dal 1952, Enò Bevo Vini Ribelli, Kitsch Bar, La Posteria di Nonna Papera, Living Liqueurs & Delights, ParcoMilano, Pisco Cucina di Mare, Taverna dei Golosi

© Riproduzione riservata