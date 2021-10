Bio in Sicily, pesca mediterranea protagonista sabato

Sabato 2 ottobre nella seconda giornata di Bio in Sicily - la manifestazione che si svolgerà a Bagheria presso Villa Palagonia dall'1 al 3 ottobre, - la Pesca Mediterranea sarà protagonista con un programma fitto di incontri e manifestazioni. Si inizierà alle 10.00 con il I° Forum regionale della Pesca mediterrranea dal titolo “Le opportunità della programmazione europea per lo sviluppo della pesca siciliana e sostenibile”.

La manifestazione organizzata dall’associazione “La Piana d'Oro”, il Gal Metropoli Est e la Condotta Slow Food di Bagheria, si avvale del sostegno di APO Sicilia nonché del patrocinio dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del Comune di Bagheria e della collaborazione del FLAG “Golfo di Termini Imerese”

Il Forum vuole rappresentare un momento di confronto tra i portatori d'interesse della filiera produttiva della pesca siciliana e i soggetti istituzionali regionali preposti ad accompagnare e supportare le strategie produttive e di commercializzazione del pescato siciliano. La kermesse vedrà la partecipazione di numerosi esperti regionali che dibatteranno i tempi legati alle varie problematiche. Tra le tematiche dibattute: le prospettive in Sicilia del settore ittico e dell'acquacoltura alla luce della nuova programmazione dei fondi europei; lo sviluppo di un'economia blu a vantaggio delle comunità costiere e delle marinerie siciliane; la promozione della rete dei piccoli borghi marinari siciliani e dei piccoli centri di pesca artigianale e la tutela della salute dell'ambiente marino.

Porteranno i saluti istituzionali: Toni Scilla, Assessore Regionale alla Pesca; Giuseppe Virga, Presidente del Gac Golfo di Termini Imerese e Salvatore Sanfilippo, Sindaco di Santa Flavia. Introdurrà i lavori Leonardo Catagnano, Dirigente Assessorato Regionale dell'Assessorato Pesca. Le relazioni vedranno alternarsi docenti universitari, esperti del settore, operatori del comparto della trasformazione e commercializzazione del pescato siciliano e rappresentanti delle associazioni di categoria dei pescatori. Concluderà Alberto Pulizzi, Direttore generale del "Dipartimento Pesca Mediterranea Regione Siciliana”. Il Forum sarà moderato dal giornalista Angelo Concas.

"La presenza e il supporto tecnico del FLAG "Golfo di Termini Imerese" alle attività del I° Forum regionale sulla Pesca Mediterranea – sottolinea il presidente Pino Virga – vuole rappresentare il ruolo strategico che ha avuto il FLAG in questi anni nella valorizzazione dei territori costieri a sostegno degli operatori della pesca. Un lavoro e un impegno costante puntellato da iniziative e manifestazioni finalizzate a promuovere la cultura marinara dei nostri borghi, la tradizione gastronomica, i prodotti tipici del nostro mare e il turismo costiero".

“Il Flag Golfo di Termini Imerese ritiene di grande importanza l’evento Bio in Sicily – afferma il direttore Giuseppe Sanfilippo, direttore ” - e ha contribuito ad organizzare la giornata del 2 ottobre con tematiche di estremo interesse per la categoria dei pescatori e per le loro famiglie. La filiera della pesca, che va dal prelievo in mare alla trasformazione e vendita dei prodotti, costituisce uno dei più importanti comparti produttivi del Golfo di Termini Imerese. Occorrono strategie di sviluppo condivise per poter incrementare i redditi dei pescatori e stiamo introducendo nuovi strumenti di commercializzazione come l’e-commerce ed altri moderni strumenti di promozione e distribuzione. In questo siamo impegnati e continueremo a spenderci per il bene dei tanti che operano nel comparto”.

All'interno del programma lo svolgimento presso l'Antica Focacceria dal 1856 di una Masterclasse e Showcooking, coordinata dall'esperto enogastronomico Mario Liberto, sullo sfincione di Bagheria, un piatto storico per le sue peculiarità e il mix gradevolissimo di prodotti di territorio (tuma o ricotta, acciuga, cipolla, pan grattato e caciocavallo). Le acciughe di Aspra conferiscono forza e autorevolezza al prodotto che si lega con forza con le tradizioni del borgo marinaro.

La giornata prevede il Press Tour dal titolo “Territorio e Borghi Marinari” con la partecipazione di giornalisti della stampa specializzata del comparto turistico ed enogastronomico, finalizzato a promuovere il territorio, i musei identitari, le aziende di trasformazione del pescato locale e del comparto agricolo.

Nel programma pomeridiano è prevista la tavola rotonda “Slow Food, presidi della pesca e del territorio” moderata dal giornalista Mario Liberto. A seguire si svolgerà il Talk show “Cosa bisogna sapere sul prodotto ittico allevato: Prediugizi e Fake News” con l'intervento introduttivo di Alfonso Milano, Dirigente del Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.

Chiuderà i lavori lo svolgimento del tavolo tecnico “I borghi marinari: risorsa per valorizzare il turismo sostenibile e costiero” alla presenza dei direttori tecnici dei FLAG siciliani.

L'evento sarà organizzato e gestito nel pieno rispetto delle norme anti Covid, con ingressi controllati e contingentati, previa presentazione del Green Pass. La partecipazione sarà garantita fino ad esaurimento posti e previa registrazione all'ingresso.

© Riproduzione riservata