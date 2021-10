Mondiale del Panettone: arriva il patrocinio del ministero degli Affari Esteri

La Fipgc (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria) ha ottenuto il Patrocinio dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'evento Campionato Mondiale del Panettone Fipgc 2021"che si svolgerà a Roma il 10 ottobre 2021; in data 04/06/2021 la Fipgc ha stipulato un protocollo d'intesa con il Ministero degli Esteri per la promozione e divulgazione nel mondo della nostra arte pasticcera e del Made in Italy.

Fipgc ha ricevuto l’accredito e l’ufficialità per diffondere e valorizzare in maniera globale, la nostra cultura del mondo dei dolci, che comprende la pasticceria, la gelateria la cioccolateria ed il cake design.



Il Campionato Mondiale del Panettone che eleggerà “il Miglior Panettone al Mondo”



A Roma quest’anno nel Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, nella cornice rinascimentale del Palazzo Pallavicini Rospigliosi, sul colle del Quirinale dal 10 ottobre 2021 si terrà il Campionato Mondiale Panettone che vedrà la presenza di numerosi partecipanti provenienti da tutto il mondo che interverranno in ottemperanza delle norme di distanziamento richieste dall’emergenza Covid e che si esibiranno nelle quattro categorie ( Classico - Innovativo - Decorato – Gluten Free).



La giuria sarà composta da 10 Campioni del Mondo di Pasticceria:

Roberto Lestani, Presidente di giuria insieme a Matteo Cutolo, Paolo Molinari, Enrico Casarano, Claudia Mosca, Gianluca Cecere, Francesco Luni, Luca Borgioli, Pasquale Pesce e Ruggiero Carli.



E’ un evento di carattere internazionale e la partecipazione dei concorrenti,è sempre molto sentita perché arrivano da tutto il mondo come Giappone, Australia, America, Spagna, Svizzera, Cina e molti altri. La partecipazione di ciascun territorio seguirà le norme anti Covid.

