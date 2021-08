Tra curry e wok: chef Kumalé al Festival Suq di Genova

Per il 23° anno consecutivo il Festival Suq, nonostante le limitazioni imposte dalla normativa anti-covid, dedica uno spazio importante dedicato alle culture gastronomiche “altre”, ospitando le O.G.M. ovvero le Officine Gastronomiche MultiEATniche, ideate e animate dal giornalista “gastronomade” Vittorio Castellani, meglio conosciuto come Chef Kumalé, grande esperto di world food & ethnic cuisine, che festeggia quest’anno sul palco del Festival Suq i suoi 30 anni di attività, spesi viaggiando in 63 Paesi dei 5 Continenti.



Il primo appuntamento è fissato per sabato 28 agosto alle ore 19, con “Curries, masala & miscele di spezie”, una masterclass di grande attualità, organizzata in collaborazione con Sidea Spezie e l’Impero del Sole, che intende fare luce sulle origini del curry e sulle profonde differenze con i mix masala indiani, specie dopo le recenti polemiche scaturite dalle affermazioni della food blogger indiana Chaheti Bansa.



Il secondo appuntamento si terrà domenica 29 agosto alle ore 18, con “Wok’n’roll: impariamo a cucinare come una Wok Star”, dedicato ai segreti della cucina al wok. Ospite Emmanuela Alesiani di Suitefood.



Sarà possibile seguire questi appuntamenti in presenza o in Live Streaming sulla pagina Facebook @suqgenova. Info e prenotazioni 329 2054579.

