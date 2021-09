Festival Franciacorta, ultimo weekend con 67 aziende aperte

Secondo e ultimo fine settimana, il 18 e 19 settembre, con il Festival della Franciacorta. Porte aperte in 67 aziende, la metà circa di quelle aderenti al Consorzio che hanno programmato una innumerevole serie di eventi ed iniziative per gli appassionati del mondo del vino. Un appuntamento interessante è quello che si tiene a Erbusco, in via Iseo (entrambi i giorni) alle ''Cantine di Franciacorta'' dove è programmata una degustazione non stop di 30 Franciacorta rosé (e non solo).

Un’occasione per conoscere, degustare paragonare fra loro le bollicine rosé di cantine blasonate ed emergenti con la guida di esperti sommelier. Una trentina di produttori saranno eccezionalmente presenti in un unico evento sui 500 metri quadrati dell'openspace e nel dehors, rappresentativi delle diverse ed interessanti interpretazioni che ciascuno di essi dà a quella particolare e intrigante tipologia, che sta riscuotendo sempre maggior successo. E che non è solo una moda. Altro interessante appuntamento il ''Convivio'' promosso venerdì 17, dalla cantina ''Villa'' di Monticelli Brusati che celebra Dante Alighieri con una serata benefica a favore dell'Associazione Onlus Ninos Que Esperan.

Una cena stellare, con i piatti dello chef Philippe Léveillé -2 Stelle Michelin ''Al Miramonti l'Altro'' di Concesio - e dello chef Andrea Marenzi di ''E la Osteria'' in Villa. Protagonisti assoluti i Franciacorta della cantina del compianto Alessandro Bianchi, in una limited-edition, accompagnati da un verso del Sommo: ''Oh beati quelli pochi che seggiono a quella mensa dove il pane de li angeli si manuca!''

