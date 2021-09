Il Just Cavalli sceglie Zeni1870 per la Milano Wine Week

Il Just Cavalli di Milano, tra i locali più glamour della movida meneghina, in occasione della Milano Wine Week, sceglie i vini di Zeni1870 per un esclusivo evento in programma il prossimo martedì 5 ottobre, rigorosamente su invito.



Il meglio della tradizione enologica veronese, interpretata secondo lo stile della storica winery boutique di Bardolino, accompagnerà gli ospiti in un percorso gastronomico tra finger food e assaggi gourmet in uno spazio dove colore, tendenze e musica si fondono tra loro per regalare ai presenti un’esperienza indimenticabile.

Durante la serata evento queste saranno le referenze che Zeni1870 presenterà:



Chiaretto Spumante Doc brut

Chiaretto In Anfora Doc Classico

Lugana Marogne Doc

Cruino Igt Rosso Veronese

Valpolicella Doc Ripasso Marogne

Amarone della Valpolicella Docg Barriques



«Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti dal Just Cavalli di Milano – evidenzia Elena Zeni, quinta generazione alla guida dell’azienda assieme ai fratelli Fausto e Federica – per questo evento super esclusivo. Sono segnali importanti che premiano il lavoro di semina che da tempo stiamo facendo su questa città. Milano infatti è senza dubbio un riferimento internazionale nel campo della moda e delle tendenze ed esserci fa certamente la differenza».















