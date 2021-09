Mostra del Bitto, due giorni a Morbegno dedicati alla Dop valtellinese

A Morbegno (So) il 16 e 17 ottobre è la volta della 114° edizione della Mostra del Bitto, la kermesse gastronomica punta a valorizzare uno dei prodotti che caratterizzano maggiormente la valle nonché eccellenza che ha ottenuto il riconoscimento DOP.

L’intera cittadina per due giornate sarà impegnata in mostre, degustazioni e premiazioni dove i formaggi valtellinesi saranno i principali protagonisti: le forme di Bitto DOP, Valtellina Casera DOP, scimudin e formaggio Latteria verranno premiate in occasione del consueto concorso organizzato dal Consorzio Tutela Formaggi Valtellina Casera e Bitto DOP nella meravigliosa cornice dell’Auditorium del Convento di Sant’Antonio a Morbegno.

Sempre all’interno del Convento, gli ospiti potranno partecipare a una serie di degustazioni a tema dove, ovviamente, i formaggi della Valtellina saranno abbinati con grappe, birra, confetture e vini, per dare la possibilità di scoprire tutti i possibili abbinamenti e le mille sfaccettature che questi prodotti celano.

Dislocate nelle varie piazze e angoli della cittadina, ci saranno postazioni didattiche per accompagnare i partecipanti alla scoperta dei metodi di produzione, delle caratteristiche principali dei prodotti e dei luoghi di produzione. E per l’occasione, bar e ristoranti del territorio proporranno menu ad hoc dove, grazie all’estro di chef e ristoratori, si andrà a esaltare il profumo e il gusto dei formaggi valtellinesi.

La mostra continua anche fuori dalle mura di Morbegno toccando la Costiera dei Cech, dove, attraverso una serie di percorsi guidati, i turisti potranno immergersi in degustazioni di prodotti tipici, il tutto circondati da edifici rurali che raccontano la storia del luogo, fienili, chiese caratteristiche e infiniti terrazzamenti.

