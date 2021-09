Cibo di mezzo food experience, l'enogastronomia bresciana e bergamasca si incontrano

In concomitanza con il Festival della Franciacorta, si presenta a Rovato ''Cibo di mezzo food experience". Obiettivo, per una sera, unire il meglio dell'enogastronomia bresciana e bergamasca compresa fra i laghi di Garda e Iseo.

L'appuntamento è fissato per il 16 di settembre nel suggestivo centro storico del comune franciacortino.'' Cibo di mezzo -annuncia il coordinatore e fondatore dell'associazione Paolo Maioli-con il patrocinio della città di Rovato e del Consorzio della Franciacorta- organizza nel segno della continuità della tradizione del festival, una serata dedicata ai vini della Franciacorta e ai prodotti del territorio. In piazza Cavour, chef e produttori di Cibo di Mezzo e una selezione di cantine, che porteranno i loro Franciacorta in assaggio, saranno presenti dalle 19 alle 22,30 per degustazioni e abbinamenti. Il tutto nel pieno rispetto delle normative covid, che prevedono il green pass obbligatorio.''

Per partecipare, è necessario l'acquisto di un coupon/biglietto del costo di 55 euro che prevede 4 piatti con l'abbinamento di 4 vini.

