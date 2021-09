Ristogolf, nuova tappa sul green del Molinetto Country Club

Nuova tappa di Ristogolf, il circuito che unisce ristoratori, albergatori e appassionati sul green. Il 14 settembre l’associazione si ritroverà al Molinetto Country Club.

Il Molinetto Country Club

Per partecipare è necessario iscriversi via mail scrivendo all’indirizzo: info@ristogolf.com secondo le date riportate di seguito:

da martedì 7 settembre, solo per i soci di categoria (albergatori, ristoratori, operatori del settore food&beverage);

da giovedì 9 settembre, anche per i soci simpatizzanti (appassionati gourmand).

In ogni caso, si ricorda che l’accesso agli spogliatoi è consentito solo se in possesso del green pass. Mentre il gourmet party serale si svolgerà in esterno. Protagonisti dello show cooking i cuochi Gianni Tarabini (del ristorante La Preséf) e Cristian Benvenuto (del ristorante La Filanda).

