“Spirito Toscano”: a Livorno due giorni fra grappe, distillati e liquori

Due giorni dedicati all’assaggio di grappe, distillati e liquori prodotti in Toscana insieme agli esperti assaggiatori di ANAG, Associazione nazionale assaggiatori grappa e acquaviti aps.

Due giorni con Anag a Livorno (foto Valeria Sorrenti)

Sabato 19 e domenica 20 novembre Livorno ospiterà la prima edizione di “Spirito Toscano”, evento organizzato da ANAG Toscana per promuovere l’identità “spiritosa” della regione attraverso la conoscenza della produzione e l’assaggio di grappe e distillati tradizionali, ma anche di liquori storici e novità legate alla produzione di idromele, amari, gin, whisky, vodka e brandy. “Spirito Toscano” si svolgerà in Piazzale dei marmi, 12 (Varco Fortezza) con i seguenti orari: sabato 19 novembre dalle ore 10 alle 22 e domenica 20 novembre dalle ore 10 alle 18. L’ingresso prevede l’acquisto del calice ANAG per le degustazioni.

“Spirito Toscano” è il primo evento dedicato alle distillerie e ai liquorifici toscani e vedrà la presenza di 20 espositori con distillati e liquori che saranno al centro di degustazioni e momenti di approfondimento sotto la guida esperta degli assaggiatori ANAG. La due giorni livornese offrirà, così, l’opportunità di conoscere da vicino la produzione toscana nel settore dei liquori e dei distillati e il suo valore storico e culturale con un assaggio consapevole attento alla qualità del bere.

Le degustazioni ai banchi saranno affiancate, nella giornata di sabato 19 novembre, da un focus sull’idromele e sulla sua produzione artigianale. Nella stessa giornata, ci sarà spazio per saperne di più sui difetti nei distillati, prima di un approfondimento sui nuovi trend della mixology seguito dall’assaggio di cocktail a base di grappa, distillati e liquori. Nella seconda giornata di “Spirito Toscano”, domenica 20 novembre, sarà possibile provare gli abbinamenti di grappa e distillati con salumi, formaggi e cioccolato ancora sotto la guida esperta degli assaggiatori ANAG, che accompagneranno i presenti in un’esperienza sensoriale fra profumi e aromi da scoprire e gustare con qualità e consapevolezza.

Per informazioni, è possibile contattare il numero 329-6169433, scrivere all’indirizzo mail toscana@anag.it oppure consultare il sito www.spiritotoscano.org, su cui è possibile prenotare online il proprio ingresso, per una o per entrambe le giornate.

