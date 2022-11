A Milano Nik’s & Co. ospita la Pisco Week: alla scoperta del distillato in tre cocktail d’autore

Torna a Milano la Pisco Week, organizzata dall’ufficio commerciale dell'Ambasciata del Perù – PromPerù Italia, e Nik’s & Co. è stato scelto tra i trenta locali più trendy della città dove scoprire il distillato più pregiato del Perù in cocktail innovativi e originali. Dal 23 al 30 novembre grazie all’aiuto dei preparati bartender del Nik’s il pubblico avrà l’opportunità di scoprire la magia di questo iconico distillato interpretato in tre cocktail d’autore con diverse sfumature esaltate da sapori fruttati, citrici o amari.

In questa nuova edizione della Milan Pisco Week 2022, infatti, la figura del bartender sarà un vero e proprio narratore pronto a svelare curiosità e segreti e a consigliare al pubblico il cocktail a base di Pisco più adatto ai gusti di ognuno.

Nik’s & Co. aprirà ufficialmente la kermesse questa sera, martedì 22 novembre, con una serata oneo-ff che vedrà come special guest Ricardo Garcia, founder di VivaMadrid, con il suo bar manager Oscar Fluentesblanco, e Martina Bonci di Gucci bar lady di Giardino 25 Caffè e Cocktail Bar di Gucci a Firenze. “As you wish”, “Orange blossom” e “Chifa” sono i tre signature drink di Ricardo e Oscar da Viva Madrid. Martina Bonci, invece, ha creato per l’occasione “Il Conte in trasferta”, “Italia-Peru”, “Notte Giovane”.

Questi i tre cocktail speciali dedicati da Nik’s & Co. alla Milan Pisco Week e studiati per valorizzare non solo la straordinaria versatilità del Pisco, ma anche la sua struttura e il ricco patrimonio aromatico: “Picaron” (Pisco Porton Nik's Special Edition 2022 alla zucca, Sciroppo di Panela, Acqua Faba, Bitter all'Anice e Lime); “Yawar Mayu” (Pisco Porton Nik’s&co Edition 2022 , Fermentato Frutti

Rossi, Riduzione di Lambrusco, Citrica), “Vecchio Frack” (Pisco Porton Nik’s&co Edition 2022, Liquore all’Aneto, Lime e Orzata). Ad accompagnarli il food pairing studiato per l’occasione dello chef Paolo Bertin.

