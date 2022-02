Regalo dolce per San Valentino? Una cooking-class con il Tiramisù

Dimostrare l'amore per la propria dolce metà con un Tiramisù a San Valentino: è quanto propone la Tiramisù World Cup che ha organizzato due "romantiche cooking-class" con i campioni del dessert del 2021, Elena Bonali (ricetta creativa) e Stefano Serafini (ricetta originale) per la festa degli innamorati.

Video-lezioni con i campioni del dolce italiano



I campioni guideranno le coppie nella preparazione del dolce al cucchiaio realizzato con mascarpone, tuorli d'uovo, zucchero, biscotti savoiardi, caffè, cacao amaro in polvere. Il corso, della durata di un'ora, può essere regalato alla propria "altra metà", oppure da trascorrere insieme, imparando in due i segreti per il Tiramisù. Alle due video-lezioni si può partecipare prenotando entro il 14 febbraio, e collegandosi direttamente dalle cucine di casa propria, tutte le informazioni possono essere consultate utilizzando il link internet tiramisuworldcup.com/cookingclass-sanvalentino/

© Riproduzione riservata