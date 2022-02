Pinot Grigio delle Venezie Doc protagonista al South Beach Wine & Food Festival

La Doc delle Venezie – la più estesa in Italia, che riunisce gli operatori della filiera produttiva del Pinot grigio Doc di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino – torna finalmente protagonista, e in presenza, sulla scena enogastronomica statunitense e lo fa in grande stile! Sarà infatti Sponsor di uno dei più grandi e attesi eventi enogastronomici del Paese pensato per i consumatori high spender americani, che ormai da 21 edizioni punta i riflettori sui nomi più celebri del settore vino e distillati: il Food Network & Cooking Channel South Beach Wine & Food Festival presentato da Capital One (Sobewff).



Dal 24 al 27 febbraio 2022 le rinomate spiagge di Miami torneranno a popolarsi di migliaia di wine & food lover, che avranno a disposizione centinaia di prestigiose vetrine ed iniziative promozionali a proporre le prelibatezze di rinomati chef ed importanti personalità della cucina internazionale, oltre ai tanti nomi del vino e dei distillati tra i più famosi al mondo. Insomma, la mission della manifestazione è: To EAT. DRINK. EDUCATE.



In questo contesto - impreziosito dal sole, dal profumo del mare, dalle risate e dalla voglia di stare di nuovo insieme - si inseriscono le diverse attività sponsorizzate dal Pinot grigio Doc delle Venezie, che sceglie di presentarsi all’esigente pubblico di South Beach come esempio di qualità, garanzia e certificazione del Made in Italy.

Qui troviamo un consumatore attento, per il quale i fattori legati alla tracciabilità e alla provenienza sono determinanti nel processo d’acquisto: l’attività di promozione del Pinot grigio delle Venezie - che annualmente esporta negli States circa il 40% dell’intera produzione - non poteva trovare un terreno più fertile per rendere familiari le implicazioni e le specifiche contenute nel concetto di Denominazione d’Origine, di certificazione, di sicurezza, di controllo sia della materia prima che della sua trasformazione.

Non solo, il Festival, con la sua proposta gastronomica variegata e di altissimo livello, metterà alla prova l’eccezionale versatilità del Pinot grigio doc delle Venezie: un vino perfetto per le social & food occasion, capace di accompagnare innumerevoli piatti - più o meno tipici - delle diverse tradizioni culinarie di tutto il mondo.



Gli appuntamenti con il Pinot grigio delle Venezie al Sobewff 2022 si aprono venerdì 25 febbraio con una cena esclusiva, già sold-out, presso il celebre Ocean Social all'Eden Roc di Miami Beach, ospitata dallo Chef pluripremiato, vincitore del James Beard Award, Rocco DiSpirito, che proporrà agli oltre 100 ospiti un menu di altissimo livello in abbinamento ai vini della Denominazione. https://sobewff.org/eden-roc/



Sabato 26 febbraio pomeriggio la Doc delle Venezie sarà impegnata in un’affascinante master class - condotta dalla Brand Ambassador Regine Rousseau, candidata al Wine Enthusiast Wine Star Award 2020 e International Sommelier Guild di II livello - che vedrà il suo Pinot grigio accostato ai ricercarti formaggi di Vinya Wine & Market, uno dei più noti rivenditori di vini e liquori di Miami nonché location selezionata per l’occasione. https://sobewff.org/vinya/



L’avventura a South Beach si chiude infine sabato sera 26 febbraio nella vibrante Hallandale Beach con l’eclettico e super atteso evento Hallandale Beach Food & Groove: A Wine, Food and Art Experience presentato dal Consorzio Doc delle Venezie Pinot Grigio con la conduzione della star di TikTok Nick DiGiovanni. Tra installazioni artistiche, musica live e tanto intrattenimento, l’incredibile versatilità del Pinot grigio Doc delle Venezie accompagnerà la magia culinaria e le diverse culture internazionali dei migliori chef della città. https://sobewff.org/groove/



Per maggiori informazioni visita il sito www.dellevenezie.it

© Riproduzione riservata