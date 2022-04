A Santa Maria Maggiore torna il raduno mondiale degli spazzacamini

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna a celebrarsi un evento che da 39 edizioni anima Santa Maria Maggiore, centro simbolo della Valle Vigezzo, in provincia di Verbania.

Dal 2 al 4 settembre si terrà infatti il raduno internazionale degli spazzacamini. La storia del borgo vigezzino è fortemente legata alla professione: da Santa Maria Maggiore partirono spazzacamini per tutto il mondo e oggi vengono ricordati anche in un museo.

Evento clou sara` anche quest'anno la grande sfilata che prendera` avvio alle ore 10 di domenica 4 settembre e percorrera` tutto il centro di Santa Maria Maggiore, mentre sabato 3 settembre sara` il comune di Re ad ospitare le delegazioni nazionali e internazionali, per la consueta giornata più in chiave locale, dedicata alla Valle Vigezzo che, in mattinata, prevedera` anche l’omaggio al monumento del piccolo spazzacamino a Malesco.

© Riproduzione riservata