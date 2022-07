Appuntamento sotto il vulcano con gli spumanti dell’Etna

Appuntamento sotto le stelle per la quarta edizione di “Tuttibrut”, la serata dedicata agli spumanti del vulcano allestita nell’agrumeto di Zash. Il prossimo 28 Luglio la fitta vegetazione del country boutique hotel di Riposto (Ct) ospiterà i produttori delle bollicine etnee per un incontro d’autore con la cucina finger dello chef Giuseppe Raciti.

Tuttibrut. Foto: Rossana Brancato



«Un’esperienza che si preannuncia più che rappresentativa della produzione spumantistica dell’areale del vulcano - spiega Renato Maugeri, fondatore di Zash - con le oltre 20 cantine in degustazione quest’anno scattiamo un’istantanea molto definita dello sfaccettato panorama etneo popolato da vignaioli eroici, artigiani e sognatori».



Tra le novità più importanti ci sarà un momento introduttivo a cura del Consorzio Etna Doc con l’intervento del direttore Maurizio Lunetta che farà luce sul trend positivo dei vini del vulcano con particolare riferimento alla referenza mossa.



«C’è grande apprezzamento per gli spumanti del vulcano che rappresentano una nicchia della spumantistica italiana - precisa Lunetta - i vini a marchio Etna Doc, indistintamente mossi e fermi, vivono un momento straordinario: + 30,86% è il dato rilevato nei primi sei mesi del 2022, duplice segnale di stima da parte dei pubblico nazionale e internazionale nonché dell’ottimo lavoro svolto dai produttori dell’areale».



Le etichette selezionate per l’occasione dall’Head Sommelier di Zash Daniele Forzisi saranno proposte in un percorso per versanti e annoverano diverse tipologie. Rosati e bianchi, Brut ed Extrabrut, spumanti da Carricante e da Nerello Mascalese saranno argomentati tra i banchi d’assaggio dagli stessi produttori presenti alla serata.



Ecco tutte le cantine partecipanti: Al-Cantara, Antichi Vinai, Benanti, Cantine di Nessuno, Cantine Russo, Cottanera, Destro, Duca Di Salaparuta, Firriato, Gambino, Gumina, La Contea e Le Favole, Murgo, Nicosia, Nuzzella, Palmento Costanzo, Planeta, Azienda Agricola Siciliano, Terrazze dell’Etna, Tenute Orestiadi-La Gelsomina, Tenute Mannino di Plachi, Tornatore.

