Lo chef Filippo Sinisgalli dedica una serata sotto le stelle ai vini di Bolzano

Oltre 200 candele illumineranno il dehors del Ristorante Zur Kaiserkron in occasione della serata “Calici di Stelle”, promossa da Apt Bozen domani 10 agosto per far conoscere i migliori vini della città di Bolzano nella suggestiva cornice del centro storico.

Chef Filippo Sinisgalli, membro Euro-Toques Italia, che da ottobre scorso guida il rinnovato ristorante bolzanino, ha dedicato alla serata il piatto “Uovo nell'orto” in abbinata al vino Weissburgunder Pinot bianco 2019 della Kellerei Bozen. L’uovo pochè ricoperto da foglia d’oro è un richiamo al luccichio magico delle stelle nella notte di San Lorenzo.

Questo ingrediente, tra i preferiti dello chef, si accosta a un giardino di verdure sapientemente cucinate e intagliate in dettagli deliziosi impreziosite da bottoni di tartufo nero e bilanciate tra sapori dolci e acidi in un ensemble inaspettato.

Una magica atmosfera, grazie allo speciale allestimento a lume di candela, pensata per far vivere un’esperienza unica a partire dalla cucina a “km vero” dello Chef, con prodotti italiani selezionatissimi per la qualità eccellente delle materie prime scelte sempre in stagione.

Ristorante Zur Kaiserkron

Via della Mostra, 1 - 39100 Bolzano (Bz)

Tel 0471 028000

