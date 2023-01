Bologna, alla scoperta del sake con Gaetano Cataldo

L'Associazione Italiana Sommelier (Ais) di Bologna ha organizzato, al Best Western Plus Tower Hotel Bologna, per venerdì 10 febbraio alle ore 20:30, il primo evento dedicato alla cultura giapponese del bere il famoso fermentato di riso, ossia il sake. Con Gaetano Cataldo, sommelier professionista AIS e "sake sommelier" SSA, si scopriranno i migliori abbinamenti tra sake e formaggi e si spazierà tra nuove matrici sensoriali. Inoltre, verranno approfondite le tecniche di produzione del sake (dalla varietà di riso selezionata, dalla sua levigatura, dalla scelta dell’acqua impiegata durante il processo fermentativo) e verranno degustati 4 tipi di sake di pregio, tutti provenienti dal Sol Levante, abbinando ad essi 3 tipi di formaggio.

